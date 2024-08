Liga, il Villarreal ferma il Celta Vigo: 4-3 e sorpasso in vetta

VILA-REAL (SPAGNA) - Gol, emozioni e colpi di scena all' Estadio de la Ceremica , dove è andato in scena l'anticipo del turno infrasettimanale valido per la 3ª giornata di Liga vinto 4-3 nel finale dai padroni di casa del Villarreal contro il Celta Vigo , che si era presentato all'appuntamento di oggi (26 agosto) a punteggio pieno.

Villarreal-Celta Vigo 4-3: cronaca, statistiche e tabellino

Celta ko, poker e vetta per il Villarreal

Avanti con Iglesias (12’), dopo il momentaneo pari di Cardona (26’) gli ospiti sorpassano poi di nuovo con Mingueza (31’) e vanno così al riposo in vantaggio per 2-1. Nella ripresa poi un’altalena di emozioni: nuovo pari firmato da Barry (60’) e l’autorete di Jailson (64’) che ribalta la situazione in favore del Villarreal, Starfelt però riporta il Celta Vigo sul 3-3 ma dopo aver sbagliato il rigore assegnato al decimo minuto di recupero Parejo insacca in tap-in e fa impazzire di gioia il pubblico di casa, regalando per una notte la vetta solitaria al Villarreal.

