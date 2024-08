Liga: l'Atletico frena con l'Espanyol di Cheddira, Valencia ko anche a Bilbao

MADRID (SPAGNA) - Solo un pari per l'Atletico Madrid al 'Civitas Metropolitano' contro l'Espanyol nel turno infrasettimanale valido per la 3ª giornata Liga. Spinti da Riquelme e De Paul i 'colchoneros' di Simeone fanno la partita ma Julian Alvarez e Sorloth non riescono a finalizzare il lavoro della squadra. All'intervallo triplo cambio del 'Cholo' che manda in campo anche Griezmann al posto di Julian Alvarez e vede i suoi sbloccare il match a inizio ripresa con Riquelme, la cui rete viene però annullata per fuorigioco dopo un lungo check del Var (55'). Nell'Espanyol intanto fa il suo debutto Cheddira, appena arrivato dal Napoli e dentro al 64' al posto di Veliz, che impegna subito Oblak (70'). Nel finale l'Atletico va all'assalto a caccia del successo ma Riquelme vede annullarsi un altro gol per fuorigioco nel recupero (90'+7): finisce 0-0 e con il primo punto in campionato dell'Espanyol , mentre i madrileni salgono a quota 5 e si trovano già staccati di quattro lunghezze dal Barcellona capolista .

Real Sociedad, un'ora in dieci: l'Alaves vince in rimonta

Sconfitta casalinga invece per la Real Sociedad, battuta in rimonta dall'Alaves. Pazzo primo tempo alla Real Arena, dove i padroni di casa restano in dieci al 29' per il rosso diretto a Oyarzabal ma passano comunque al 32' con Mendez, che si fa trovare pronto su un cross di Sergio Gomez. Il vantaggio della Real Sociedad non dura però molto, perché nel recupero del primo tempo l'arbitro assegna un rigore all'Alaves per una trattenuta di Zubeldia su Abqar e Villalibre pareggia dal dischetto (45'+4). Nella ripresa l'inferiorità numerica si fa sentire per la squadra di Alguacil, punita così al 77' dal subentrato Martinez che firma il gol del definitivo sorpasso ospite regalando la prima vittoria in campionato all'Alaves, che sale a 4 punti scavalcando la Real Sociedad (ferma a quota 3).

L'Athletic affonda il Valencia, pari tra Valladolid e Leganes

Prima vittoria stagionale anche per l'Athletic Bilbao di Valverde, che tra le mura amiche del 'San Mamés' batte 1-0 il Valencia grazie al gol segnato da Prados Diaz prima dell'intervallo (45+1') e condanna così la squadra di Baraja alla terza sconfitta in altrettante partite di campionato giocate. Conserva invece l'imbattibilità il Leganes, che esce indenne dal campo del Real Valladolid (titolare in attacco l'ex laziale Raoul Moro) e si porta a quota 5 punti in classifica (restano così a +1 sui padroni di casa).

