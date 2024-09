Real, si sblocca Mbappé: Betis ko. Il Girona vince a Siviglia

Vittoria con doppietta di Kylian Mbappé , che si sblocca nel campionato spagnolo, per il Real Madrid di Carlo Ancelotti nella domenica della quarta giornata de La Liga: 2-0 al Bernabeu contro il Real Betis , portandosi così a -4 dal Barcellona capolista a punteggio pieno.

Quello dei Blancos non è stato l'unico match del 1° settembre: pareggio senza reti tra Getafe e Real Sociedad, mentre il Siviglia perde 2-0 in casa contro il Girona sotto i colpi di Martin (41') e Ruiz (73'). Vittorie casalinghe invece per Deportivo Alaves e Osasuna: rispettivamente 2-0 al Las Palmas e 3-2 al Celta Vigo.