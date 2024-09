Mbappé, che personalità al Real: la risposta su Ronaldo spiazza tutti

Le parole di Mbappé dopo i primi gol al Madrid

Mbappé ha risposto così: "Tutti sanno il rispetto che ho per Cristiano, ma io sono Kylian. L'unica pressione che sento è quella di dovermi adattare al gioco della mia squadra, che è un gruppo di gente incredibile fatto di grandi giocatori che sono anche grandi persone". Sulla partita e sui primi gol, l'attaccante del Real Madrid ha aggiunto: "Per me è stato un grande momento, volevo fortemente segnare i miei primi gol in questo stadio mitico, il più bello del mondo. L'ovazione che ho ricevuto a fine partita mi ha messo i brividi, e spero di riceverne presto delle altre. Stare qui è un sogno".