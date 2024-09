Real Madrid, Rodrygo si sfoga: "Spesso mi limito a tappare i buchi"

Lo sfogo di Rodrygo sul Pallone d'Oro

Rodrygo ha parlato a Espn dell'argomento: "Mi sono arrabbiato, pensavo di meritarmelo. Non voglio sminuire i giocatori in lizza, penso che se lo meritino anche loro, ma penso anche che avrei meritato di essere tra i trenta. Per me è stata una sorpresa, ma che posso farci? Non sono io a decidere queste cose". Il brasiliano sul suo ruolo al Real Madrid ha aggiunto: "Spesso mi limito a tappare i buchi. Manca qualcuno qui? Mettiamo Rodrygo. Manca qualcuno a destra? Mettiamo Rodrygo. Manca il numero 9? C'e' Rodrygo".