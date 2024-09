Liga, Villarreal imbattuto: vittoria con il Maiorca al 94'

Il Villareal torna al successo, tripletta di Puado: Espanyol-Alaves 3-2

Il Villareal resta imbattuto e torna a vincere dopo il pareggio (1-1) a Valencia. Il Sottomarino Giallo ha affondato il Maiorca a domicilio: 2-1. Costa ha portato in vantaggio gli ospiti, un autorete dell'ex Napoli Albiol ha riportato il risultato in parità, ma il rosso diretto rimediato da Lato al 69' ha creato i presupposto per il blitz esterno, firmato grazie a un gol al 94' di Perez. Pirotecnico 3-2 tra Espanyol e Alaves: nel primo tempo botta e risposta Puado-Conechny. Nella ripresa ancora Puado è stato determinante confezionando la tripletta che ha permesso all'Espanyol di prendere il largo. Tenaglia ha regalato un finale di gara accesso, accorciando le distanze, ma non è bastato per evitare la sconfitta. Ci ha pensato il sempreverde Jesus Navas a regalare al Siviglia la prima vittoria stagionale in campionato dopo un alternanza di pareggi e sconfitte: 1-0 al Getafe. All'87' espulso Sanchez per somma di ammonizioni.