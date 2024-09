Il Rayo Vallecano cala il tris: vittoria in rimonta sull'Osasuna

MADRID (SPAGNA) - Tre punti d'oro per il Rayo Vallecano nel posticipo del lunedì che chiude la 5ª giornata della Liga spagnola. Allo stadio di Vallecas i padroni di casa battono 3-1 in rimonta l'Osasuna che si era portato in vantaggio al 27' del primo tempo con l'acuto di Garcia. Nella ripresa il Rayo pareggia i conti al 50' con Mumin e completa la rimonta al 66' con Ratiu. In pieno recupero arriva anche il gol di Lopez (95') che consente ai biancorossi madrileni di centrare il primo successo casalingo stagionale. La squadra di Perez aggancia in classifica proprio i rossoblù di Moreno a quota 7 punti.