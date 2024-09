L'Athletic Bilbao vince ancora: Vivian e Inaki Williams piegano il Leganes

Tutto nella ripresa

Primo tempo piuttosto equilibrato. La più grande occasione è capitata sui piedi del solito Haller: l'ex centravanti dell'Ajax si è presentato a tu per tu con Agirrezabala e ha fatto partire la conclusione, impegnando severamente l'estremo difensore dell'Athletic Bilbao. Poco prima dell'intervallo, gli ospiti ci hanno provato con l'ex Torino Berenguer, ma senza particolare successo. Nico Williams, infortunato, non ce l'ha fatta a tornare in campo dopo l'intervallo. A rompere l'equilibrio il gol al 65' di Vivian con un tiro di destro da centro area su angolo battuto da Guruzeta da calcio d'angolo. A chiudere i conti il subentrato Inaki Williams: tiro mancino su assist di Gorosabel al 75'. Seconda vittoria di fila per l'Athletic Bilbao, che sale a 10 punti. Il Leganes, al terzo stop consecutivo, resta a quota 5.