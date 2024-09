Tebas: "Il Barcellona pagava Negreira, sarà sanzionato"

Il caso Negreira torna a far discutere in Spagna. Il Barcellona è accusato di aver pagato Jose Maria Enriquez Negreira , vicepresidente del Comitato tecnico degli arbitri spagnoli. Sulla questione è intervenuto il presidente della Liga Javier Tebas .

Caso Negreira, le parole di Tebas

Queste le sue parole al podcast The Wild Project: "Il Barcellona sarà sanzionato per il caso Negreira. A livello sportivo è ormai prescritto. Sulla base delle informazioni ricevute abbiamo preso l’iniziativa presso la Procura. Riteniamo che la questione debba essere chiarita il più possibile. Non è stato dimostrato che siano stati pagati arbitri, e nemmeno credo che lo sarà, ma il Barcellona pagava Negreira perché lui gli vendeva l’idea di poter influenzare le promozioni e retrocessioni degli arbitri. Gli vendeva l’idea che il Barcellona potesse avere maggiore influenza. Questa è corruzione sportiva, ma non a livello di acquisto di partite. Non si arriverà a coinvolgere nessun arbitro. Era sbagliato ciò che facevano. Credo che il Barcellona sarà sanzionato, ma penso che ci vorrà molto tempo. Ci sarà un processo. Non credo che emergerà che Negreira abbia pagato gli arbitri".