Barcellona, ter Stegen si opera: lo stop sarà lungo, la nota del club

Confermato il lungo stop per ter Stegen. I tifosi del Barcellona erano già rassegnati all'idea di non vedere più in campo per diversi mesi il portiere tedesco. Ora è arrivata la conferma ufficiale da parte del club con una nota. Il portiere ha rimediato "una rottura completa del tendine rotuleo del ginocchio destro. Lunedì pomeriggio verrà sottoposto a un intervento chirurgico e una volta completato verrà rilasciato un nuovo aggiornamento" scrive il Barcellona. Ter Stegen si era infortunato domenica sera in occasione dell'ultima partita vinta dalla sua squadra contro il Villarreal per 5-1.