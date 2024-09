Ancelotti festeggia le 300 col Real Madrid: 3-2 all’Alaves

MADRID (SPAGNA) - Tutti in piedi per Carlo Ancelotti , che festeggia le 300 partite sulla panchina del Real Madrid calando il tris contro il malcapitato Alaves . I blancos rompono gli equilibri, dopo appena 56 secondi, con Lucas Vazquez , per prendere poi il largo con Mbappé e Rodrygo . Gli irriducibili bschi, però, lottano fino alla fine e, negli ultimi scampoli, fanno sudare freddo i campioni d’Europa con le reti di Protesoni e Kike Garcia , che fissano il definitivo 3-2. Risultato che permette ai campioni d’Europa di chiudere un anno tondo tondo senza sconfitte, con 39 giornate in cui sono arrivate 29 vittorie e 10 pareggi - ultima resa, un 3-1 incassato al Civitas Metropolitano nel derby con l’ Atletico del 24 settembre del 2023 - e di riportarsi, almeno per una notte, a -1 dalla capolista Barcellona , che domani ospita il Getafe .

È qui la festa!

Pronti, via e il Real è subito avanti con Lucas Vazquez, che prima dello scoccare del primo minuto di gioco, servito da fondo campo da Vinicius, rompe gli equilibri con una zampata mancina. Una volta avanti, i padroni di casa continuano ad attaccare, senza concedere nulla ai baschi e, a metà frazione, si vedono giustamente annullare il possibile raddoppio di Mbappé, pizzicato in fuorigioco. 2-0 rimandato al 40’ e realizzata sempre dal fuoriclasse di Bondy, che insacca il suo 5º centro in Liga dopo un pregevole scambio con Bellingham. Ad inizio ripresa, una paurosa accelerazione di Rodrygo si chiude con il diagonale vincente che vale il tris. I subentrati Endrick, per il Real, e Rabbach per l’Alaves, poi, colgono un palo per uno. Quando la gara sembra, ormai, in cassaforte, l’Alaves trova due reti ravvicinate, con Protesoni e Kike Garcia che rendono incandescente il finale. È 3-2 per i blancos, seppur con qualche sofferenza di troppo, nella grande notte delle 300 partite di Ancelotti.