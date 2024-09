Infortunio Mbappé: come sta e i tempi di recupero, la nota del Real Madrid

Brutte notizie per il Real Madrid : Kylian Mbappé ha infatti accusato un infortunio che dovrebbe tenerlo lontano dal campo per almeno tre settimane .

Real Madrid, infortunio per Mbappé

Questo infatti il comunicato pubblicato dai Blancos: "Dopo gli accertamenti effettuati oggi al nostro giocatore Kylian Mbappé dai Servizi Medici del Real Madrid, gli è stato diagnosticato un infortunio al bicipite femorale della gamba sinistra. Evoluzione in sospeso". Carlo Ancelotti perde così una delle sue stelle che aveva cominciato benissimo la sua avventura in Spagna: sette gol in nove presenze in tutte le competizioni.