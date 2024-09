Barça, basta Lewandowski: 1-0 al Getafe

BARCELLONA (SPAGNA) - In attesa di accogliere Wojciech Szczesny , che sarebbe ormai a un passo dall’accordo con il Barça per sostituire fino al termine della stagione lo sfortunato Marc-André Ter Stegen , i blaugrana inanellano la loro 7ª vittoria in altrettante partite di Liga, regolando anche il Getafe . Ai catalani, stavolta, basta una rete del puntualissimo Lewandowski per fare bottino pieno. Risultato che permette ai ragazzi di Hansi Flick di rispedire il Real Madrid , vittorioso martedì notte contro l’ Alaves , a 4 punti di distanza.

Forza capitano!

La serata dell’Olimpico di Montjuic si apre con i giocatori del Barça che si presentano in campo con una maglia che riporta un messaggio d’incoraggiamento per capitan Marc-André Ter Stegen, che si è congedato prematuramente dalla stagione a causa della rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro. Fuori causa anche i vari Gavi, Frenkie de Jong, Dani Olmo, Bernal, Fermin Lopez, Christensen e Araujo, Hansi Flick decide di far rifiatare pure lo spremutissimo Pedri, sostituito da un Pablo Torre reduce dall’ultima incoraggiante prestazione col Villarreal. In avanti, confermatissimi, invece, Lamine Yamal, Lewandowski e Raphinha, premiato prima del fischio d’inizio come miglior giocatore della Liga del mese di agosto. José Bordalas, rimasto in albergo per un’indisposizione, dà ordine al fido secondo Patri Moreno di schierare un abbottonato 4-1-4-1, con Christantus Uche come unico vero referente offensivo.

Segna sempre lui

Gli azulones partono col piglio giusto e, all’8’, sono i primi a sfiorare il gol con l’ex Roma, Carles Perez, che si vede bloccare il colpo di testa ravvicinato, proprio sulla riga, dal vice Ter Stegen, Iñaki Peña. Col passare dei minuti, il Barça cresce e, prima dello scoccare del 20’, rompe gli equilibri grazie a una girata da rapace d’area del solito Robert Lewandowski, che approfitta di un’uscita aerea difettosa di David Soria per insaccare il suo 7º gol in Liga. Prima dello scadere, il bomber polacco, lanciato in verticale da Raphinha, ci riprova con un diagonale mancino, ma stavolta trova l’opposizione del portiere rivale, che a inizio ripresa si supera per togliere dall’incrocio con la mano di richiamo un sinistro a giro di Lamine Yamal. Il gioiellino blaugrana, al 26’, ci riprova dal limite, ma scheggia la traversa. Non va meglio a Eric Garcia e Raphinha, che nei minuti successivi si divorano due ghiotte occasioni da rete. Nel finale, l’ex Roma Borja Mayoral spreca malamente la palla del possibile pari. 1-0 e Barça sempre a punteggio pieno.

