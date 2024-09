Liga, l'Athletic Bilbao frena in casa: 1-1 con il Siviglia

Pareggio che sa di beffa per l'Athletic Bilbao. Dopo il buon debutto in Europa League con la Roma, la squadra di Valverde non va oltre l'1-1 casalingo con il Siviglia nell'ottava giornata della Liga spagnola. I baschi passano in vantaggio al 36' con Jauregizar, abile a sfruttare un assist di Unai Gomez. Nel secondo tempo l'Athletic sfiora il gol del 2-0, resta in dieci all'82' (rosso diretto al portiere Agirrezabala per proteste) e in pieno recupero (93') arriva lo sfortunato autogol di Padilla che gela San Mamés. I 'Leones' fanno un piccolo passo in avanti in classifica: agganciate al quarto posto Maiorca, Villarreal e Osasuna a 14 punti. Il Siviglia sale invece a quota 9.