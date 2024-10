Il Real Madrid riacciuffa in vetta il Barcellona, ma a caro prezzo

MADRID (SPAGNA) - Pronto riscatto per il Real Madrid, che a tre giorni dalla sconfitta di Champions sofferta a Lilla, si rifà subito imponendosi sul Villarreal al Santiago Bernabeu. A risolvere la gara ci pensano Valverde, che rompe gli equilibri al quarto d’ora del primo tempo, e Vinicius, che prima della mezz’ora della ripresa chiude definitivamente ogni discorso. I campioni d’Europa, almeno per una notte, riacciuffano in vetta il Barcellona, ma rischiano di perdere a lungo Carvajal, uscito nel finale molto dolorante dopo un movimento innaturale del ginocchio.

TUTTO SULLA LIGA Mbappé c’è Ha concordato con Didier Deschamps di non partecipare alle due gare di Nations League che la Francia disputerà contro Israele e Belgio per riprendersi al meglio dal recente malanno muscolare, eppure parte regolarmente dall’inizio Kylian Mbappé, affiancato in avanti da Vinicius. Per il resto, Ancelotti piazza davanti al vice Courtois, Lunin, il riadattato Tchouameni a spalleggiare Rudiger nel cuore della difesa. Marcelino, da parte sua, supplisce alla contemporanea assenza dei due attaccanti Gerard Moreno e Ayoze, schierando Pepe e Barry, con Alex Baena in supporto sulla sinistra.

La sblocca Valverde Il primo a provarci è proprio Mbappé, che alza di poco il piattone destro sugli sviluppi di una giocata a palla ferma. Poco prima del quarto d’ora, si sblocca il risultato grazie a un bolide da fuori area di Valverde sporcato da Alex Baena, che finisce alle spalle di Conde. Il Villarreal reagisce e, una manciata di minuto dopo, scheggia la traversa con una colpo di testa di Pepe, trovato in area da un morbido centro dell’attivo Alex Baena. Dopo un nuovo tentativo dalla lunga distanza di Bellingham, che non trova la porta, la più ghiotta palla per il raddoppio capita tra i piedi di Mbappé, che dopo uno scambio con Vinicius, si ritrova a tu per tu con Conde, ma il duello lo vince l’estremo difensore ospite, allungando al momento giusto il piede per respingere il pallone.

La chiude Vini La ripresa parte a ritmi tutt’altro che indiavolati, con il Villareal che ci prova con un calcio di punizione di Alex Baena che scuote la faccia esterna della rete. Il Real risponde con Vinicius, che innescato da Mbappé, sfiora la base del palo. Attorno alla mezz’ora, va decisamente meglio al brasiliano, che trova il raddoppio con un tiro di rara potenza e precisione. Peccato che, poco dopo, debba lasciare il campo con una spalla malconcia. A guastare la notte del Real, però, è l’infortunio al ginocchio sofferto da Dani Carvajal nel finale. Purtroppo sembra un problema piuttosto serio. Real in vetta a pari punti col Barça, che domani pomeriggio visita l’Alaves. CLASSIFICA LIGA

© RIPRODUZIONE RISERVATA