Carvajal shock, brutto infortunio con il Real Madrid: la foto è terrificante

Real Madrid-Villarreal 2-0 ha lasciato in eredità un serio infortunio con cui dovrà fare i conti Ancelotti : al 93', Dani Carvajal si è fatto male al ginocchio destro. Pino ha superato il difensore dei Blancos che, di colpo, si è accasciato a terra. La sofferenza di Carvajal è stata subito evidente e il fatto che si sia immediatamente tenuto il ginocchio tra le mani non lascia presagire nulla di buono.

Carvajal fuori in barella tra le lacrime

I compagni di squadra di Carvajal, visibilmente preoccupati, hanno subito chiesto all'arbitro della partita, Cuadra Fernández, di far intervenire lo staff medico e di far entrare la barella. Carvajal ha lasciato il campo in lacrime a testimonianza che dovrebbe trattarsi di qualcosa di serio.