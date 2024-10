Liga, rallenta l'Atletico Madrid: 1-1 con la Real Sociedad, Sucic beffa Simeone

SAN SEBASTIAN (SPAGNA) - L' Atletico Madrid non va oltre l' 1-1 sul campo della Real Sociedad . Nel posticipo della 9ª giornata di Liga , i 'Colchoneros' sbloccano il risultato già al primo minuto con il gol dell' ex Manchester City Alvarez , al terzo gol stagionale, su assist del solito Griezmann . Nella ripresa gli ospiti non chiudono la partita e subiscono il pareggio dei ' Txuri-Urdin ' all'84': lo segna l' ex Salisburgo Sucic , al suo primo centro con la squadra di Alguacil . Il pareggio permette alla Real Sociedad di salire a quota 9 punti in classifica; l' Atletico Madrid fa invece un piccolo passo in avanti: Simeone sale a 17 punti ma scivola al contempo a -7 dal Barcellona capolista , trascinato sul campo dell' Alaves dalla tripletta di Lewandowski .

Lukebakio decide il derby di Siviglia

Era uno dei match più attesi della domenica di Liga: il Siviglia vince 1-0 il derby contro il Real Betis e si rilancia in classifica. La stracittadina del 'Ramon Sanchez Pizjuan' la decide, a inizio ripresa, una rete dal dischetto di Lukebakio (50'). Finale di partita nervoso, con i padroni di casa che chiudono in dieci uomini per l'espulsione a Nianzou (doppio giallo). In classifica le due squadre sono ora appaiate a quota 12 punti.

Gazzaniga para tre rigori e il Girona piega l'Athletic

Importante vittoria interna per il Girona, che piega in casa nel recupero l'Athletic Bilbao grazie soprattutto alle prodezze di Gazzaniga, capace di parare tre rigori (due quelli validi) a tre avversari diversi. Nel primo tempo della sfida andata in scena all'Estadio Municipal de Montilivi è l'ex torinista Berenguer a farsi 'ipnotizzare' per primo dal portiere argentino (28'), con i padroni di casa che ringraziano e passano poi in vantaggio con Asprilla (39'). Berenguer si riscatta poi servendo a Sancet l'assist per l'1-1 (41') e nella ripresa c'è un nuovo rigore per l'Athletic: sul dischetto va Inaki Williams e Gazzaniga para ancora muovendosi però in anticipo, così il Var fa ripetere ma il risultato non cambia perché il portiere sbarra la strada anche Herrera (58'). E nel recupero poi a beffare gli ospiti è un altro rigore, stavolta a favore del Girona che in pieno recupero la spunta dagli undici metri con Stuani (99').

