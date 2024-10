L'Atletico Madrid cambia nome allo stadio: la cifra è clamorosa!

Accordo record per i colchoneros

L'accordo con la compagnia aerea avrà una durata di nove anni, quasi il doppio dei precedenti partners, è assorbirà anche quello già in corso per il logo frontale sulla maglia rojiblanca, per raggiungere una cifra monstre, che si attesterebbe tra i 250 e i 300 milioni di euro. Si tratta del più grande accordo di sponsorizzazione nella storia della società, che balza in prima linea tra tutte le squadre associate alle compagnie aeree. Primo match con il nuovo 'naming sponsor' il prossimo 20 ottobre, alla ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali, contro il Leganes.