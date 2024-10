Szczesny: "Se rifiuti il Barça non hai le p...e. Se fumo sono affari miei"

BARCELLONA (Spagna) - In una ampia chiacchierata con Mundo Deportivo e Sport, Wojciech Szczesny racconta la sua nuova avventura con il Barcellona, nata a poche settimane dal suo addio al calcio, dopo l'improvvisa separazione dalla Juventus: "Posso dire no al Barça? La risposta è che non puoi dire di no. Se dici no al Barça, non hai le palle o non hai il coraggio di affrontare una sfida come questa". Il portiere polacco non vuole rinunciare alle sigarette, che ogni tanto si concede: "Sono cose che non cambio nella mia vita personale e non deve importare a nessuno se fumo. Non mi interessa, penso che debba interessare solo quello che faccio sul campo di calcio. E non fumo davanti ai bambini in modo che non abbiano una cattiva influenza su di loro. A volte qualcuno mi scatta una foto nascosto dietro agli alberi, dove non posso vederli. Questo non dipende da me, cerco di nasconderlo e di non mostrarlo alla gente".