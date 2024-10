Piqué e la proposta rivoluzionaria: “Liga a 16 squadre, un bene per il calcio”

LONDRA (INGHILTERRA) - Gerard Piqué , ex giocatore del Barcellona e della Spagna , nonché fondatore della Kings League , dice la sua sull' affollamento del calendario calcistico e sulle troppe partite in programma. Il centrale blaugrana sostiene le continue proteste dei giocatori , proponendo al contempo una soluzione a questo problema: "Le competizioni, Liga spagnola compresa dovrebbero disputarsi solo con 16 club". Piqué è intervenuto ad una tavola rotonda organizzata in occasione della Leaders Week a Londra argomentando la sua idea di ridurre le squadre nei campionati . “Penso che il numero delle partite debba essere ridotto", spiega Piqué . "Dovremmo consultare tutte le leghe e dire loro che invece di 20 squadre, le competizioni dovrebbero essere disputate con solo 16 club".

Piqué: "Meno partite per il bene del calcio"

Gerard, inoltre, si augura che il monito dei calciatori venga ascoltato: "Ci sono troppe partite e adesso vediamo che i giocatori gridano: 'Siamo infortunati'. Ci sono partite ogni tre giorni e d’estate non c’è tempo per riposarsi. Chiederei alla Uefa: perché stanno creando questa Nations League, che è una competizione difficile da seguire? E direi alla Fifa di organizzare ora il Mondiale per club che hanno creato. Capisco - sottolinea Piqué - che vogliano generare più entrate, ma per il bene del calcio penso che potrebbe essere molto meglio avere meno partite, ma più esperienze premium ed esclusive. Sarebbe più facile intrattenere il pubblico e i giocatori avrebbero meno partite”.