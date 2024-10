Barcellona e Coldplay, maglia speciale contro il Real. E il motivo è toccante

I Coldplay sulla maglia del Barcellona per ‘El Clásico’ del 26 ottobre: una collaborazione tra musica e sport. Il Barcellona ha annunciato con un comunicato ufficiale una novità speciale per il prossimo ‘El Clásico’, in programma il 26 ottobre contro il Real Madrid . Per questa occasione, la maglia del club catalano presenterà un emblema dedicato ai Coldpla y, la celebre band britannica. Il simbolo, ispirato al loro ultimo album Moon Music, uscito lo scorso 4 ottobre, farà parte del design esclusivo della divisa. Questa iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Barcellona e Spotify , sponsor ufficiale del club.

Barcellona e Coldplay insieme per beneficenza

Le maglie, una volta utilizzate durante il match, saranno messe in vendita e il ricavato sarà destinato a progetti benefici. Parte del denaro raccolto andrà a sostegno dell’Unhcr, l’Agenzia ONU per i rifugiati, che si occupa di proteggere le persone in fuga da guerre e persecuzioni. “Siamo onorati che Spotify abbia scelto di presentare il nostro design Moon Music sulla maglia del Barcellona. Abbiamo un legame speciale con la città e con il club, e siamo orgogliosi di sostenere l’Unhcr e il suo impegno umanitario,” hanno dichiarato i Coldplay.

Barcellona-Coldplay, un legame profondo

Anche il club blaugrana ha espresso entusiasmo per l’iniziativa. Juli Guiu, vicepresidente del marketing del Barcellona, ha sottolineato il rapporto di lunga data tra i Coldplay e il club: “Dalle visite della band agli allenamenti, ai concerti seguiti dai giocatori, fino alla loro musica che ha accompagnato momenti chiave nella storia del Barça, i Coldplay sono parte della nostra famiglia”. Marc Hazan di Spotify ha poi aggiunto: “I Coldplay sono tra le band più amate al mondo su Spotify e il loro legame con il Barça è profondo. Celebrare questa storia attraverso la maglia del Barcellona è un modo perfetto per unire i fan di musica e calcio a livello globale. L'uscita di Moon Music è un momento perfetto per celebrare il potere del calcio e la capacità della musica di unire le persone".