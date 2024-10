Mbappé e Vinicius decisivi in Celta-Real. Vincono anche Betis, Sociedad e Bilbao

Il Real Madrid vince 2-1 in casa del Celta Vigo grazie al gol di Mbappé (20') e Vinicius (66') nell'ultima partita del sabato della decima giornata del campionato spagnolo. I Blancos agganciano così momentaneamente al primo il Barcellona , che ha una partita in meno, a 24 punti.

Tre punti per Real Sociedad, Real Betis e Athletic Bilbao

Vittoria esterna di misura per la Real Sociedad contro il Girona: decisivo Oyarzabal al 44'. Tre punti lontano da casa anche per il Real Betis, che vince due 2-1 contro l'Osasuna. L'Athletic Bilbao, invece, ne fa quattro all'Espanyol: nel 4-1 finale c'è lo zampino dell'ex Torino Berenguer e la doppietta di Inaki Williams, fratello di Nico.