Ancelotti festeggia con una vittoria le 200 panchine col Real Madrid

VIGO (SPAGNA) - Sofferto, quanto prezioso successo a Balaidos per il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che festeggia nel migliore dei modi le sue 200 panchine in Liga con i blancos. I campioni d’Europa s’impongono sul Celta grazie alle reti di Kylian Mbappé, che non si fa distrarre dalle vicende extrasportive degli ultimi giorni, e da Vinicius. Di Swedberg il momentaneo pareggio dei locali, a inizio ripresa. Vittoria che permette al Real di riacciuffare in vetta alla classifica il Barça, che domani ospita il Siviglia, e di allungare la striscia positiva in campionato a 42 partite. E sabato prossimo sarà scontro diretto tra le due eterne rivali, col Clasico del Santiago Bernabeu.

TUTTO SULLA LIGA La prima senza Carvajal Oltre a Dani Carvajal, che si rivedrà solo la prossima stagione dopo il serio infortunio al ginocchio destro, Ancelotti non può contare neppure su Alaba e Brahim Diaz, ma ritrova Courtois tra i pali e, soprattutto, Mbappé e Vinicius in avanti. Per il resto, l’unica vera novità riguarda Fran Garcia, preferito sulla sinistra a Mendy, e la posizione fluttuante di Tchoumani, che in alcuni momenti si piazza nelle retrovie, tra Militao e Rudiger, e in altri torna sulla mediana, spalleggiato da Valverde e Camavinga. Claudio Giraldez, orfano degli squalificati Ilaix Moriba e Iago Aspas, risponde col suo 3-4-3, con l’ispirato Borja Iglesias, affiancato in avanti da Bamba e Swedberg.

Mbappé non si distrae L’avvio di partita risultato piuttosto complicato per il Real, che ci mette un po’ a trovare gli equilibri corretti, con Tchouameni che è costretto più volte a rivolgersi alla panchina per chiedere lumi sulla sua posizione. E il Celta ne approfitta confezionando subito una ghiottissima palla gol con Swedberg, che liberato da una spettacolare sponda di Borja Iglesias, si ritrova a tu per tu con Courtois, ma si vede deviare la sua conclusione dal portierone belga. Scampato il pericolo, i campioni d’Europa sembrano ritrovare gli equilibri e, al 20’, sbloccano il risultato col pimpante Mbappé, che si ritrova un pallone tra i piedi al limite dell’area, dopo una difettosa uscita dal basso di Fran Beltran intercettata da Camavinga, e non ci pensa due volte e calcia all’incrocio, dove Guaita non può arrivare. 6º gol in Liga per il fuoriclasse di Bondy, che così sembra scrollarsi di dosso anche tutte le vicende extracalcistiche in cui è stato coinvolto negli ultimi giorni. Verso lo scadere, Vinicius, trovato in area da Valverde, fallisce il raddoppio di testa.

Decide Vinicius La ripresa si apre con una fuga di Bellingham che s’invola sulla destra, ma poi allarga troppo il diagonale. Non fallisce, invece, sul fronte opposto, Swedberg, che trovato in area da un perfetto centro dalla destra di Mingueza, gira subito in porta senza lasciare scampo a Courtois. Ancelotti si gioca le carte Modric e Rodrygo, per lo spremutissimo Valverde e per Camavinga. E proprio Modric, al 20’, regala a Vinicius l’assist in verticale per il nuovo vantaggio del Real. Il Celta prova a reagire con Bamba che brucia Rudiger, ma si vede respingere la conclusione dal reattivo Courtois, e poi con uno spunto di Mingueza, che sfiora la traversa con una botta mancina. Nel finale, il subentrato Douvikas si divora il possibile 2-2. Aggancio in vetta riuscito per il Real, in attesa della risposta del Barça, che domani sera ospita il Siviglia. E sabato prossimo sarà già tempo di Clasico per le due eterne rivali. CLASSIFICA LIGA

