Tegola Real: Courtois e Rodrygo salteranno il Clasico per infortunio

"Piccola emergenza" in casa Real Madrid verso la partita contro il Barcellona, in programma sabato 26 ottobre alle 21:00 al Santiago Bernabeu. Per El Clasico Carlo Ancelotti dovrà fare a meno di Courtois e Rodrygo, entrambi infortunati al termine della partita di Champions League contro il Borussia Dortmund. Nelle ultime ore i due calciatori si sono sottoposti agli esami strumentali, l'esito dei quali è stato comunicato dal Real Madrid.