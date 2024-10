Real Madrid-Barcellona ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni

A disposizione: Fran Gonzalez, Sergio Mestre, Vallejo, Fran Garcia, Ceballos, Modric, Brahim Diaz, Guler, Endrick.

Squalificati -. Indisponibili: Courtois, Carvajal, Alaba, Rodrygo. Diffidati -.

La probabile formazione di Flick

BARCELLONA (4-3-3): Pena; Koundè, Cubarsi, Inigo Martinez, Baldè; Casado, Eric Garcia, Pedri; Yamal, Lewandowski, Raphinha. All. H. Flick.

A disposizione: Szczesny, Kochen, Gerard Martin, Sergi Dominguez, Fort, Frenkie De Jong, Gavi, Pablo Torre, Dani Olmo, Ansu Fati, Pau Victor.

Squalificati -. Indisponibili: Ter Stegen, Araujo, Christensen, Eric Garcia, Bernal, Ferran Torres.

Real Madrid-Barcellona, la cronaca

Sarà grande spettacolo al "Bernabeu", dove si affrontano il Real Madrid di Ancelotti e il Barcellona di Flick, una volta superata la boa del primo quarto di campionato. Due squadre che, nonostante molteplici assenze, attraversano un momento molto positivo, come testimoniano i risultati e le prestazioni messe a referto in settimana in Champions League. Dalla clamorosa rimonta dei Blancos contro il Borussia Dortmund, grazie ad un Vinicius in stato di grazia, al convincente successo dei catalani con il Bayern Monaco di Kompany, annichilito sotto ogni punto di vista. In questo caso, tripletta e pallone con le firme dei giocatori per Raphinha, nel giorno del compleanno. Barça in testa con 27 punti all'attivo, 3 in più del Real, ma sarà battaglia fino alla fine. Sul campo, intanto, sarà anche Lewandowski contro Mbappé.