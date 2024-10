Real Madrid-Barcellona diretta Liga: doppietta di Lewandowski LIVE

Al Santiago Bernabeu è la notte di Real Madrid-Barcellona . Il Clasico mette di fronte i Blancos di Ancelotti , secondi in classifica nella Liga con 24 punti, e i Blaugrana di Flick primi a quota 27. La posta in palio è alta, entrambe le squadre sono reduci da due vittorie consecutive e si affrontano nella gara valida per l'undicesima giornata di campionato. Aggiornamenti in tempo reale: segui la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio .

Si riparte con un cambio nel Barcellona: De Jong (fascia di capitano per lui) per Fermin Lopez.

Gol di Lewandowski. Casadò vede un varco per servire il passaggio filtrante per Lewandowski, che scatta, addomestica il pallone e appena entrato in area di rigore piazza il destro vincente sul palo lungo anticipando l'uscita di Lunin.

Doppietta di Lewandowski. Cross perfetto di Balde dalla sinistra, al quale viene concesso troppo spazio, Lewandowski colpisce di testa dal centro dell'area di rigore e infila in buca d'angolo alla sinistra di Lunin. Estasi blaugrana al Santiago Bernabeu. Flick e tutta la panchina esplodono di gioia. In visibilio i tifosi del Barcellona, avanti 2-0. Doppietta di Lewandowski in due minuti. Real Madrid tramortito.

21:48

Fine primo tempo

Sanchez Martinez fischia due volte. Real Madrid e Barcellona all'intervallo sul risultato di 0-0.

21:46

45' - Due minuti di recupero

Due minuti di recupero. Real Madrid e Barcellona stanno pareggiando 0-0.

21:44

43' - Ammonito Casadò

Prima ammonizione della partita: è per Casadò, che ha fermato un tentativo di ripartenza di Vinicius.

21:43

42' - Fase di stanca

Ritmi altissimi e mentre si avvicina la fine del primo tempo c'è una fase di stanca fisilogica. Non si sblocca il Clasico: Real Madrid-Barcellona 0-0.

21:38

37' - Tiro di Yamal

Yamal prova ad accendersi, rientra sul sinistro e tenta il tiro a giro: abbondantemente alto sulla traversa, forse per un tocco di un difensore del Real Madrid. Protesta il prodigio campione d'Europa.

21:31

30' - Gol annullato dal Var a Mbappé

Gol annullato dal VAR a Mbappé. Vanificato un gran tocco sotto, l'attaccante francese era scattato sul filo del fuorigioco: una spalla davanti al momento della partenza verso la porta di Peña.

21:30

29' - Colpo di testa di Martinez

Martinez stacca e colpisce di testa: palla alta sulla traversa.

21:29

28' - Tiro di Pedri

Tiro di Pedri, la palla si abbassa all'ultimo, Lunin non si fida della presa e respinge. Raphinha raccoglie il pallone e mette in mezzo, Militao si rifugia in calcio d'angolo.

21:26

25' - Ci prova Camavinga

Camavinga calcia sull'esterno della rete. Puntuale, era scattata la trappola del fuorigioco del Barcellona: Mbappé la sta patendo particolarmente.

21:23

22' - Vinicius pericoloso

Vinicius prende la linea di fondo, rientra sul destro, salta secco Cubarsì e incrocia: troppo, palla fuori di non molto.

21:22

21' - Raphinha, tiro alto

Raphinha arma il destro: alto sulla traversa. Flick non la prende bene, voleva che il pallone venisse giocato.

21:20

19' - Vinicius, alto sulla traversa

Mbappé per Vinicius, che calcia alto sulla traversa. Per l'ennessima volta il francese era stato pizzicato in fuorigioco.

21:16

15' - Miracolo di Peña, ma Mbappé era in fuorigioco

Passaggio filtrante di Camavinga per Mbappé, palla messa in mezzo per Bellingham, che chiude in scivolata sul secondo palo: miracolo di Peña che in caduta salva con la mano di richiamo. Ancora una volta era tutto fermo per furigioco di Mbappé.

21:14

13' - Occasione per Yamal

Colpo di tacco smarcante di Lewandowski per Yamal, che corre verso Lunin e prova a superarlo con un tocco sotto: velleitario, para il portiere del Real.

21:11

10' - Scontro Raphinha-Militao

Raphinha resta a terra dopo un contatto con Militao, poi si rialza. Si riprende a giocare. Flick dà indicazioni al Barcellona.

21:07

6' - Partenza sprint del Real Madrid

Il Real Madrid è partito subito all'attacco. Il Barcellona si difende con ordine rintuzzando le folate offensive delle Merengues.

21:03

2' - Mbappé si divora il vantaggio

Lancio di Camavinga, Mbappé scappa via sul filo del fuorigioco, si presenta a tu per tu con Peña e prova a chiudere sul primo palo trovando solo l'esterno della rete. Tutto fermo: fuorigioco, ma la posizione sarebbe stata da rivedere.

21:02

1' - Partiti

Calcio d'inizio, è iniziata Real Madrid-Barcellona!

20:59

Real Madrid e Barcellona fanno il loro ingresso in campo

Tutto pronto per il calcio d'inizio di Real Madrid-Barcellona. Le squadre fanno il loro ingresso in campo. Concentratissimo Mbappé, al suo primo Clasico. Coregofrafia spettacolare. Hala Madrid risuona dalle casse del Santiago Bernabeu, gremito in ogni ordine di posto.

20:55

Real Madrid-Barcellona, audience da urlo

Real Madrid-Barcellona, audience da urlo: stimate in 650 milioni di persone da tutto il mondo con gli occhi incollati sul Clasico, che sta per iniziare al Santiago Bernabeu.

20:50

Barcellona macchina da gol

Tre dei nove giocatori dei cinque maggiori campionati europei ad essere stati coinvolti in almeno 10 gol in questa stagione giocano nel Barcellona: Robert Lewandowski (14: 12G+2A), Lamine Yamal (10: 4G+6A) e Raphinha (10: 5G+5A); inoltre solo tre hanno realizzato almeno cinque reti e servito almeno cinque passaggi vincenti nei campionati considerati: Salah (5+5 con il Liverpool), Cole Palmer (6+5 con il Chelsea) e Raphinha appunto (5+5).

20:40

Real Madrid-Barcellona, il pronostico dei bookie

Real Madrid-Barcellona, il pronostico dei bookie.

20:30

Atmosfera da brividi

Atmosfera da brividi al Santiago Bernabeu: stadio gremito in ogni ordine di posto, una cornice di pubblico degna di uno dei più grandi eventi del calcio mondiale. Alle 21 il calcio d'inizio di Real Madrid-Barcellona.

20:20

Liga, la classifica

La classifica aggiornata in tempo reale de La Liga.

20:10

Barcellona, l'ultimo successo in amichevole

Eppure il Barcellina ha vinto 2-1 in New Jersey in amichevole questa estate: un successo non in gara ufficiale sul quale provere comunque a far leva, in vista dello scontro al vertice di questa sera, per trarre beneficio in termini di fiducia e autostima.

20:00

Real Madrid-Barcellona, le formazioni ufficiali

Real Madrid-Barcellona, le formazioni ufficiali.

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Vazquez, Militao, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Vinicius, Mbappe. Allenatore: Ancelotti.

BARCELLONA (4-3-3): Peña; Kounde, Cubarsì, Martinez, Balde; F.Lopez, Casadò, Pedri; Yamal, Lewandowski, Raphinha. Allenatore: Flick.

20:00

Clasico, il Real Madrid ha vinto gli ultimi quattro

Torna Real Madrid-Barcellona. Nelle ultime quattro partite sono arrivate altrettante vittorie per i Blancos, che hanno vinto all'andata (2-1 in trasferta) e al ritorno (3-2 in casa) in campionato, imponendosi in semifinale di Coppa del Re (4-0 a Barcellona) e in finale di Supercoppa di Spagna (4-1).

Stadio Santiago Bernabeu - Madrid