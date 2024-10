Liga, il Villarreal passa a Valladolid e vola al terzo posto

MADRID (Spagna) - L’undicesima giornata di campionato certifica il buon momento del Villarreal che conquista il sesto successo nella Liga assestandosi momentaneamente al terzo posto. Il Rajo Vallecano supera in inferiorità numerica l’Alaves, il Las Palmas batte di misura il Girona.

Il Villarreal passa a Valladolid

Il successo esterno del Villarreal porta la firma di Perez che a sei minuti dal termine firma il gol decisivo. Gli ospiti trovano il vantaggio alla mezz’ora del primo tempo con Barry, dopo un quarto d’ora del secondo tempo i padroni di casa riportano la partita in equilibrio con Sylla, ma a ridosso del novantesimo Perez regala i tre punti agli ospiti e il momentaneo terzo posto in classifica.

Valladolid-Villarreal 1-2, cronaca, tabellino e statistiche

Il Rajo Vallecano batte l’Alaves in dieci

Il Rajo Vallecano nonostante l’inferiorità numerica maturata nei primi minuti di gioco per l’espulsione di Mumin conquista tre punti pesanti contro l’Alaves. Decisivo a dieci minuti dal termine l’autogol di Sivera che regala il successo ai padroni di casa.

Rajo Vallecano-Alaves 1-0, cronaca, tabellino e statistiche

Las Palmas, tre punti preziosi

Tre punti pesanti per il Las Palmas che batte di misura il Girona ed esce momentaneamente dalla lotta per non retrocedere: la rete decisiva arriva a ridosso dell’intervallo e porta la firma del difensore Alex Munoz.

Las Palmas-Girona 1-0, cronaca, tabellino e statistiche