Liga, l'Atletico Madrid perde a Siviglia. Barranechea non basta al Valencia

Barrenechea, il primo gol in Spagna non basta al Valencia

La domenica si è aperta con il successo netto del Leganés contro il Celta Vigo: 3-0 grazie alle reti di Diego Garcia, Brasanac e Gonzalez. I padroni di casa si allontanano dalla zona retrocessione. La ha portato in dote anche il primo gol con la maglia del Valencia dell'ex Juve Enzo Barrenechea. L'argentino aveva portato in vantaggio i suoi nella sfida contro il Getafe,, che ha pareggiato al 90' con il rigore segnato da Arambarri: 1-1 il risultato finale.

Atletico, autogol di Giménez fatale: vince il Betis

Un autogol al 4' di Gimenez ha chiuso una settimana nera per l'Atletico Madrid, iniziata con la sconfitta al Metropolitano contro il Lille (e annesse polemiche per una svista di Guida). Prima sconfitta stagionale in campionato per gli uomini del Cholo Simeone.