Alluvione Valencia, a rischio la partita con il Real Madrid. Un minuto di silenzio nella Liga

La violenta alluvione che si è abbattuta nel sud est della Spagna, in particolare nelle zone di Valencia, Murcia e Malaga, rende a forte rischio due partite del campionato spagnolo: Valencia-Real Madrid e Levante-Malaga. Il maltempo ha già provocato più di 70 vittime, perciò sembra improbabile che vengano giocate gare in una delle zone più colpite. Infatti il Valencia ha chiesto ufficialmente il rinvio della partita di sabato contro il Real Madrid, che non ha intenzione di opporre alcuna resistenza.