Liga, l'Alaves batte il Maiorca: basta una rete di Guridi

ROMA - Anticipo di Liga del venerdì, si gioca Alaves-Maiorca, uno dei match confermati dopo l’incredibile alluvione che ha colpito la Spagna e soprattutto la zona di Valencia . Un minuto di silenzio per ricordare le vittime, poi il fischio d’inizio. Che rischio al 10’ per Kike Garcia che entra durissimo su Raillo: l’arbitro mostra il giallo, qualcuno del Maiorca invoca il Var per decidere il rosso. Partita dura, con tanti falli e ritmo sempre spezzettato. Tre gialli nel primo tempo e zero occasioni importanti. Lo spettacolo pare non passare di qui.

L'Alaves batte il Maiorca: basta Guridi

Al minuto 60 l’occasione ghiotta, la prima del match, arriva per l’Alaves: da calcio d’angolo Abqar colpisce di testa trovando la risposta del portiere (aiutato anche dal palo). Al 76’ la sblocca Guridi: manca l’aggancio in area, un difensore non la spazza, e lui da due passi fa il gol dell’1-0 per l’Alaves. Muriqi di testa ci prova: palla alta. All’ultimo minuto occasione per il 2-0 che capita sui piedi di Carlos Martin. Triplice fischio. Il Maiorca si ferma così dopo due successi di fila nelle ultime tre trasferte e non si aggancia alla zona europea. Tre punti importanti invece per l’Alaves in chiave salvezza. Le zone calde sono lontane.