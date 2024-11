Atletico Madrid, i tifosi si mobilitano per gli alluvionati di Valencia

"Non ha senso giocare", aveva detto senza mezzi termini Diego Simeone prima di Atletico Madrid-Las Palmas, gara valida per la dodicesima giornata di Liga in programma oggi, 3 novembre, alle 14, al Civitas Metropolitano. Surreale pensare al calcio giocato mentre a Valencia si contano morti e dispersi in seguito alla terreficante alluovione che ha scosso il mondo intero. In assenza di disposizioni sul rinvio del match ai tifosi dei Colchoneros non è restato altro da fare che approfittare dell'occasione per dare uno splendido esempio di solidarietà a fratellanza.