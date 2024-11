Il Barcellona batte l'Espanyol, Giuliano Simeone spinge l'Atletico di papà 'Cholo'

BARCELLONA (SPAGNA) - Tris nel derby catalano contro l'Espanyol per il Barcellona, che nella gara valida per la 12ª giornata di Liga vince 3-1 all'Estadi Olimpic Lluis Companys. Doppietta di Dani Olmo (12' e 31') con in mezzo la rete di Rapinha (23') per i blaugrana, che sbrigano la pratica in mezzora (di Puado al 63' il vano acuto degli avversari) e consolidano la vetta della classifica salendo a 33 punti, a +9 sul Real Madrid che ha però giocato una partita in meno. Undicesima vittoria per la capolista guidata dal tedesco Hans-Dieter Flick, la quarta di fila dopo il ko per 4-2 in trasferta contro l'Osasuna (l'unico fin qui per i blaugrana in questo avvio di campionato).