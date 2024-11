Liga: il Celta Vigo torna al successo, Getafe quart'ultimo

La vittoria Balaidos del Celta Vigo sul Getafe ha chiuso una giornata, la dodicesima de La Liga , ricca di polemiche. Dopo l'alluvione che sta colpendo la Spagna ormai da giorni, infatti, l a decisione della federazione è stata quella di rinviare solo due partite , mentre tutte le altre gare sono state giocate regolarmente. Una scelta non apprezzata da molti club . Nel posticipo del lunedì il Celta di Gonzalez ha battuto il Getafe di Bordalas per 1-0.

Celta decimo. Getafe: occhio alla classifica

E' bastato un gol di Douvikas in apertura, al settimo minuto, per permettere al Celta Vigo di tornare al successo dopo due sconfitte consecutive. Il successo contro il Getafe porta la squadra di Gonzalez al decimo posto in classifica con 16 punti conquistati in 12 giornate. Situazione di classifica che si fa pericolosa per gli uomini di Bordalas, quart'ultimi a 10 punti, appena uno in più rispetto alla zona retrocessione.