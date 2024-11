Militao shock, Real in ansia: brutto infortunio al ginocchio, esce in lacrime

Nonostante il doppio vantaggio all'intervallo sull'Osasuna , per il Real Madrid è arrivata una doppia brutta notizia. Prima l'infortunio di Rodrygo al 20' del primo tempo, e dopo appena dieci minuti quello di Eder Militao .

Real Madrid, Militao esce in lacrime: brutto infortunio al ginocchio

Il difensore brasiliano della squadra di Ancelotti ha subito quello che sembra un brutto infortunio al ginocchio destro. L'ex Porto è caduto male e ha dato subito l'impressione che non si trattasse di un semplice problema: urla e contorsioni di dolore. Militao è stato dunque costretto a lasciare il campo in barella comprendosi il volto con la maglietta per le lacrime. Al suo posto è entrato Raul Asencio.