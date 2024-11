Valencia, omaggio da brividi: lacrime, le maglie "sporche" di fango e la tromba

L' Estadio Ciutat de Valencia tutto pieno. Un religioso silenzio all'ingresso delle due squadre, prima di un omaggio commovente. Levante-Elche è la prima partita che si gioca a Valencia dopo l'alluvione causata dalla DANA avvenuta a fine ottobre. Valida per la Segunda Division spagnola, la partita ha visto un lungo ricordo delle vittime dell'alluvione.

"Gracies a tots". L'omaggio del Levante

Un silenzio assordante, religioso, ha accompagnato l'ingresso delle due squadre in campo, con al centro del campo una tromba che suonava. "Gracies a tots" lo striscione esposto in curva, mentre la bandiera della Comunità Valenciana è stata esposta sul terreno di gioco. Quindi il Levante è sceso in campo con una maglietta sporca di fango, ricordando tutte le persone che si sono impegnate, nelle ore successive alla DANA, a prestare soccorso, con sotto al nome di ogni giocatore quello di tutte le vittime. Così Valencia ha voluto ricordare quanto accaduto.