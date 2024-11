Atletico Madrid, il direttore sportivo Berta potrebbe lasciare

Berta, possibile addio all'Atletico: il club valuta sostituti

Arrivato all'Atletico Madrid nel 2013 dopo un'esperienza al Genoa per lavorare nell'area scout internazionale, dal 2017 Berta è il direttore sportivo del club, dopo aver preso il posto di Caminero. Un ruolo che ha visto sotto il suo comando lo staff tecnico della prima squadra, gli assistenti dello staff tecnico, l'arena di coordinamento l'Atletico B e il team di scouting e analisi. Adesso, un addio che potrebbe arrivare, addirittura prima di fine stagione, come riportato da AS.