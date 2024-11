"Simeone lascia l'Atletico Madrid? Già iniziata la ricerca del sostituto"

"L' Atletico Madrid è alla ricerca di un allenatore per quando Diego Pablo Simeone lascerà il club. Sono cinque mesi che la società esplora il mercato dei tecnici per essere preparata nel caso in cui la sua esperienza alla guida dei Colchoneros si concludesse già in questa stagione". Nella ricostruzione di Relevo emergono dettgli in merito al futuro del Cholo sulla panchina che occupa dal 2011.

"Atletico Madrid, le sensazioni sul momento di Simeone"

Relevo aggiunge: "Nell'Atletico si percepisce sempre più la sensazione di usura attorno alla figura dell'argentino. Nonostante il rinnovo della rosa in questa stagione, Simeone fa molta più fatica che in passato a mantenere il livello del gruppo come negli anni migliori. A questo punto della stagione sono già a sette punti di ritardo dalla capolista della Liga, il Barcellona, ??e l'Atletico è un po' indietro nella classifica della nuova Champions League (23esimo), nonostante la recente vittoria a Parigi".

"Atletico Madrid, chi potrebbe arrivare al posto di Simeone"

La decisione del club di tutelarsi per il futuro iniziando a cercare alternative potrebbe, però, scontrarsi con il fatto che Simeone ha firmato il rinnovo fino al 2027 solo un anno fa, seppur il prolungamento sia stato concepito anche per spalmare il suo ingaggio. Il futuro di Simeone potrebbe in ogni caso essere in Premier League: "Dove ha buone proposte. Al suo posto potrebbero arrivare Klopp, che è sempre stato molto apprezzato in casa Atletico, Fernando Torres, Luis Enrique o Pochettino senza dimenticare Lopetegui, Luis De La Fuente e Unai Emery. Oggi trattative di questo tipo sarebbero complicate da portare avanti perché tutti sono immersi in progetti sportivi importanti. Domani...", conclude Relevo.