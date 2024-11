Liga, il Getafe respira: 2-0 al Valladolid, decisivi Rodriguez e Nyom

MADRID (SPAGNA) - Importante successo del Getafe che ottiene la seconda affermazione stagionale in Liga e risale così la classifica del massimo campionato spagnolo (15° posto, in coabitazione con l'Alaves a quota 13 punti). Nell'anticipo della 14esima giornata, la squadra di Bordalas Jimenez si impone per 2-0 contro il Valladolid, fermo a quota nove punti e in penultima posizione. A decidere il match del Coliseum Alfonso Perez le reti, firmate nella ripresa, da Rodriguez (70') e da Nyom (73').