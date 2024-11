Valencia, coreografia da brividi di tutto lo stadio dopo l'alluvione

"Una giornata piena di emozione e sentimento", così l'ha definita il Valencia sui propri canali social ufficiali, dopo aver vissuto con il suo popolo la straordinaria coreografia di tutto lo stadio "Mestalla" . Un impianto completamente colorato di giallorosso e un lungo telo nero , in segno di lutto, per ricordare tutti i comuni colpiti dalla DANA .

Coreografia da brividi prima di Valencia-Betis: l'omaggio alle vittime della DANA

Le lacrime dei calciatori di Valencia e Betis Siviglia, l'inno della comunità valenciana che risuona in tutta la Spagna e una scritta che racchiude più di mille parole: "Units com sempre". Al centro, sul terreno di gioco del "Mestalla", la bandiera giallorossa, mentre sugli spalti va in scena una meravigliosa coreografia, chiusa da un telo nero con i nomi di tutti i comuni appartenenti alla comunità valenciana. Appartenenza, orgoglio e dolore. Il pensiero va, ancora una volta, a coloro che hanno perso famiglie, case ed averi, sommersi dalla DANA, l'evento meterologico estremo che si scatena quando una grande massa di aria fredda isolata ad alta quota forma una depressione che va a scontrarsi con l’aria calda in bassa quota.