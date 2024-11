Liga, Atletico scatenato: è a -2 dal Barcellona. Cheddira trascina l'Espanyol

VALLADOLID (SPAGNA) - Aspettando il Real Madrid , è l' Atletico ad approfittare dello scivolone del Barcellona con il Las Palmas per portarsi a -2 dalla capolista azulgrana. Nell'ultimo match del sabato della 15ª giornata di Liga , i colchoneros di Simeone passeggiano a Valladolid , chiudendo la partita già nel primo tempo con tre gol in poco più di dieci minuti, e si candidano ad un ruolo da protagonisti nella lotta per il titolo.

Cheddira trascina l'Espanyol

Vittoria pesante per l'Espanyol, che supera per 3-1 il Celta e lascia finalmente il penultimo posto in classifica, agganciando il Getafe. La rete della sicurezza per i catalani è firmata da Cheddira, arrivato a Barcellona in prestito dal Napoli. È finita invece 1-1 lo scontro diretto nella zona calda della classifica tra Alaves e Leganes: Ospiti avanti al 67' con Rodriguez, all'87' il pari dei padroni di casa con Vicente.

