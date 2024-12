Liga: Athletic corsaro con il Rayo, Villarreal fermato dal Girona

Vittoria in rimonta per l'Athletic Bilbao di Ernesto Valverde, che si impone 2-1 sul Rayo Vallecano a Madrid nella 15ª giornata della Liga: la formazione madrilena passa in vantaggio al 14’ con Nteka: lungo rinvio del portiere Batalla verso la trequarti basca, Aitor Paredes tenta il retropassaggio su cui si avventa l’attaccante angolano, bravissimo a scavalcare Agirrezebala con un delizioso tocco di sinistro. L’Athletic pareggia al 65’: cross da sinistra di Nico Williams e destro preciso al volo di Sancet, che supera Batalla in diagonale, da pochi passi. Al 78’ la formazione basca trova il gol della vittoria, nuovamente con Sancet, che colpisce ancora con un destro di prima intenzione, stavolta dai 18 metri, su passaggio rasoterra di De Marcos. L'Athletic Bilbao sorride, agganciando il Villarreal al quarto posto. Il Rayo è fermo al 13° posto, vicino alla zona retrocessione.