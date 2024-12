Mbappé fallisce un altro rigore e il Real Madrid perde a Bilbao

TUTTO SULLA LIGA

La coppa dello zio

Prima del fischio d’inizio, è rimpatriata italiana sul prato del San Mames, con Carlo Ancelotti che va ad abbracciare Beppe Bergomi, appena premiato come One Club Man, per la sua straordinaria carriera vissuta per intero con la casacca dell’Inter. Pochi istanti prima, aveva ricevuto l’analogo riconoscimento femminile l’austriaca Maria Gstottner, una vita all’USV Nuelengbach. Poi è partita, con i blancos che recuperano Tchouameni, che torna al suo posto sulla mediana. Nel 4-4-2 blanco, assente Vinicius, c’è Rodrygo a dar man forte a Mbappé. Valverde, da parte sua, in avanti si affida ai fratelli Williams e all’ex Torino Alex Berenguer, che alla mezz’ora si ritrova tra i piedi l’occasione più nitida della disputatissima prima frazione, che però alza malamente. Un quarto d’ora prima, Mbappé si era visto annullare il possibile vantaggio merengue per un fuorigioco, dopo una lunghissima revisione del Var.