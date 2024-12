Incubo Mbappé, sbaglia un altro rigore: "Mi assumo la piena responsabilità"

Mbappé, le parole dopo il rigore sbagliato

Mbappé nel post partita ha parlato così: "Brutto risultato. Un grosso errore in una partita dove ogni dettaglio conta. Me ne assumo la piena responsabilità. Un momento difficile ma è il momento migliore per cambiare questa situazione e mostrare chi sono". I ragazzi di Ancelotti rimangono al secondo posto in campionato ma vede l'Atletico Madrid e proprio la squadra di Bilbao avvicinarsi pericolosamente.