Beffa Barcellona: Diao regala il 2-2 al Betis Siviglia in pieno recupero

SIVIGLIA (SPAGNA) - Rocambolesco pareggio per il Barcellona, che a quattro giorni dalla vittoria infrasettimanale di Maiorca, passa per due volte in vantaggio, ma si fa riacciuffare in entrambi i casi dal gagliardo Betis di Manuel Pellegrini, che nell’occasione ha festeggiato le 500 panchine in Liga. Al Benito Villamerin, sblocca Lewandowski, al termine del primo tempo. Nella ripresa, i locali pareggiano con Giovani Lo Celso dal dischetto, poi i blaugrana tornano avanti con Ferran Torres, ma nel recupero fiume accordato dal signor Muñiz Ruiz, il subentrato Assane Diao trova la deviazione vincente che fissa il pareggio conclusivo. Catalani avanti di 5 punti sul Real Madrid, che stasera ha la possibilità di rifarsi sotto, in caso di vittoria a Girona.

TUTTO SULLA LIGA Segna sempre lui Problema dell’ultimo minuto per il Betis, che in fase di riscaldamento perde il portiere titolare, Rui Silva, sostituto da Fran Vieites. Per il resto, salta all’occhio il motivatissimo centravanti Vitor Roque, spedito in prestito, in Andalusia, proprio dal Barça, dove non trovava spazio. Hansi Flick, da parte sua, in avanti si affida a Lewandowski, che aveva rifiatato in occasione del turno infrasettimanale di Maiorca. Pronti, via e l’ex Roma Diego Llorente si vede respingere, nei pressi della linea, un colpo di testa sugli sviluppi di un angolo. Un paio di minuti e l’altro ex Abde, sfugge alla difesa blaugrana e s’invola verso la porta protetta da Iñaki Peña, che si aggiudica il duello. Scampato il doppio pericolo, il Barça inizia a carburare e, dopo due tentativi di Lamine Yamal, e a una botta dal limite di Dani Olmo, al 40’ trova il vantaggio col solito Lewandowski, trovato a centro area da Koundé. Per il polacco è uno scherezzetto insaccare il suo 16º gol in Liga.

La ripresa si apre con un colpo di testa ravvicinato di Sergi Altimira, che si fionda su un cross di Lo Celso, ma manca clamorosamente il bersaglio grosso, per la disperazione di Manuel Pellegrini. Poco prima del 10', i biancoverdi ci riprovano con una potente girata da centro area del Chimy Avila, che trova la pronta risposta del reattivo Iñaki Peña, che devia in angolo. Scampato il doppio pericolo ravvicinato, Flick prova a correre ai ripari richiamando Olmo e Raphinha, sostituiti dai freschi Frenkie de Jong e Ferran Torres. Poco dopo, però, proprio de Jong provoca un calcio di rigore, per un fallo su Vitor Roque. Il tecnico tedesco protesta a viva voce e si guadagna la prima espulsione da quando è in Spagna, mentre il glaciale Giovani Lo Celso insacca il pari dal dischetto. Escono di scena anche Lewandowski e Pedri, rilevati da Pau Victor e Gavi, ma l'ovazione, poco dopo, è tutta per l'idolo locale Isco, che riappare in campo a 8 mesi dal serio infortunio al perone. A segnare ancora è il Barça, con Ferran Torres che insacca, servito da un assist al bacio di Lamine Yamal. Il Betis non ci sta e, nel mega recupero di 8 minuti, trova il definitivo 2-2 con una zampata di Diao, servito dalla destra da Ruibal. È 2-2!

