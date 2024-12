Il Real Madrid si riavvicina alla vetta, ma rischia di perdere Bellingham, Rodrygo e Mendy in vista dell’Atalanta

TUTTO SULLA LIGA

L’implacabile Bellingham

Un problema muscolare dell’ultimo minuto mette nuovamente fuori causa Rodrygo. Ancelotti, già orfano di Vinicius, così, si reinventa il terzetto offensiva con Mbappé, unico reduce del teorico tridente titolare, supportato da Arda Guler e Brahim Diaz, con Bellingham che agisce tra le linee. Michel, orfano di Yangel Herrera e Tsygankov, se la gioca con l’erede di Dovbyk, Mvioski, spalleggiato dai vivaci Yaser Asprilla e Bryan Gil. Parte decisamente meglio il Girona, ma i catalani hanno la colpa di non concretizzare i loro rapidi fraseggi in vere occasioni da gol. Il Real, da parte sua, cresce alla distanza e, dopo un tiro all’incrocio di Brahim Diaz respinto, in qualche modo, da Gazzaniga, trova il vantaggio, al 36’, con il puntualissimo Bellingham, che fa suo un pallone in mezzo all’area e segna il suo 5º gol in Liga. Bottino messo insieme realizzando una rete in ciascuna delle ultime 5 gare del torneo.