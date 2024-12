Ricordate il vecchio stadio dell'Atletico Madrid? Cosa c'è da oggi al suo posto

A Madrid si è tenuto l' inaugurazione del Parque Atletico de Madrid , costruito dove una volta sorgeva lo stadio Vicente Calderón , lungo il fiume Manzanares. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco della capitale spagnola José Luis Martínez-Almeida, il presidente Enrique Cerezo, il CEO Miguel Ángel Gil e numerose leggende dell’ Atletico come Adelardo Rodriguez e Luis Pereira.

Atletico Madrid, il nuovo parco dove sorgeva il Calderon

Durante l’evento, una serie di oggetti storici del Vicente Calderón (una poltrona, una pietra, un filo d'erba, i manifesti della prima e dell'ultima partita giocata nello stadio, una foto in bianco e nero del primo gol segnato al Vicente Calderón, una maglietta del 50° anniversario dello stadio e una bandiera dell'Atletico de Madrid) sono stati posti in un'urna e successivamente sepolti nel parco sotto una targa per commemorare i 51 anni di storia del vecchio impianto. Il nuovo parco, che fa parte del progetto Madrid Rio, include una zona belvedere sul Manzanares e rappresenta un tributo alla storia biancorossa.