Niente sorpasso in vetta per il Real Madrid: è 3-3 col Rayo Vallecano!

MADRID (SPAGNA) - Sorpasso mancato in vetta alla classifica sul Barça per il Real Madrid, che con la mente già alla finalissima di Coppa Intercontinentale che si giocherà, a Doha, con i messicani del Pachuca, si fa fermare sul 3-3 dal gagliardo Rayo Vallecano. A Vallecas, padroni di casa in doppio vantaggio con Unai Lopez e Mumin. Poi, i blancos ribaltano tutto con Valverde, Bellingham e Rodrygo, prima del pari definitivo dell’ex canterano merengue, Isi Palazon.

TUTTO SULLA LIGA Pensando all’Intercontinentale Oltre all’acciaccato Mbappé, escluso direttamente dalla lista dei convocati, Ancelotti, con più di un pensiero alla finale di Coppa Intercontinentale di mercoledì prossimo col Pachuca, trattiene inizialmente in panchina anche Vinicius, affidandosi al terzetto offensivo formato da Arda Guler, Brahim Diaz e Rodrygo, supportati dall’ubiquo Bellingham. Iñigo Perez risponde col suo ordinato 4-4-2, con Nteka appoggiato, in avanti, da Isi Palazon.

Reazione blanca Partenza travolgente da parte dei padroni di casa, che dopo poco più di tre minuti sono già avanti grazie a un colpo di testa incrociato di Unai Lopez, trovato sul secondo palo da un perfetto cross di De Frutos. I blancos faticano a reagire, rendendosi davvero pericolosi solo dopo la mezz’ora, con una sorta di rigore in movimento di Arda Guler, che però manca la porta. E, al 36’, arriva anche il raddoppio del Rayo, con un nuovo colpo di testa sul palo lontano, stavolta di Mumin, sugli sviluppi di un corner. A rimettere in partita il Real ci pensa Valverde, con un bolide pauroso da fuori area. Prima dello scadere della scoppiettante prima frazione, arriva pure il pari di Bellingham, che spizzica di testa un centro di Rodrygo. Per l’inglese è la 6ª gara di fila in cui trova un gol in campionato.

Sorpasso mancato Le emozioni proseguono nella ripresa, con il Real che trova anche il sorpasso, appena varacato il 10’, con un destro di Rodrygo, deviato imparabilmente da un tocco sfortunato di Ratiu. Il Rayo, però, trova la forza di reagire e, una decina di minuti dopo, riacciuffa il 3-3 con una zampata di Isi Palazon, liberato da un lancio di Lejeune. Le due contendenti, fino al termine del recupero fiume di 7 minuti, fanno di tutto per superarsi, ma il risultato non cambia più. È 3-3, col Real che perde l’occasione di centrare il sorpasso sul Barça, ma può rifarsi già mercoledì, facendo sua l’Intercontinentale che si celebra in Qatar. CLASSIFICA LIGA

