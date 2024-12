Il Barcellona crolla in casa contro il Leganes e si fa riacciuffare in vetta dall’Atletico Madrid

BARCELLONA (SPAGNA) - Nuova sconfitta in Liga per il Barça, che perde la gara interna col Leganes e si fa raggiungere, così, in vetta alla classifica dall’Atletico Madrid, che nel pomeriggio si era imposto sul Getafe grazie a una rete solitaria di Sorloth. A decidere la gara ci pensa Sergio Gonzalez, con un colpo di testa nei primi scampoli. Di qui in avanti inizia un disordinato assedio dei padroni di casa, che non trovano il modo di superare l’ottimo Dmitrovic. Solo 5 punti nelle ultime 6 di campionato per i ragazzi dello squalificato Hansi Flick, che sabato prossimo sono attesi dallo scontro diretto con l’Atletico che si celebrerà a Barcellona.

TUTTO SULLA LIGA Gelo a Montjuic Clima di festa, a Montjuic, all’indomani del graditissimo pareggio del Real Madrid a Vallecas. Prima del fischio d’inizio, Lamine Yamal riceve anche il prestigioso Golden Boy come miglior giocatore under 21 che milita in una squadra di prima serie europea. Poi, però, sono problemi e di quelli grossi per il Barça, che parte con la formazione tipo, con l’unica eccezione di Eric Garcia preferito a Cubarsì, e concede subito una nitida occasione all’ex Munir, murato in qualche modo da Iñaki Peña. Al secondo tentativo, il Leganes passa con un imperioso stacco aereo di Sergio Gonzales, sugli sviluppi di un angolo. I blaugrana provano a reagire subito con Lewandowski, che servito a un passo dalla porta da Raphinha, centra in pieno Dmitrovic, che alla mezz’ora compie un mezzo miracolo su una girata dello stesso brasiliano. Poco dopo, il bomber polacco conferma di non essere in giornata, calciando malamente dopo un controllo aereo complicatissimo. Allo scadere della prima frazione, non va meglio a Dani Olmo, che cicca clamorosamente un assist al bacio di un Lamine.

Riacciuffati Nella ripresa il Barça continua a spingere alla ricerca del pareggio, che dopo una manciata di minuti manca malamente Koundé, liberato da un tocco di Dani Olmo. Poi, è ancora Lewandowski a fallire un colpo di testa su un perfetto cross dalla sinistra di Raphinha. Varcato il 20’, il vice di Hansi Flick, Marcus Sorg, prende atto che non è proprio serata per Lewandowski e Olmo, che richiama in panchina per sostituirli con Ferran Torres e Fermin Lopez. Nei minuti successivi entrano in scena anche Cubarsì e Gavi, ed è ancora Koundé a fallire da ottima posizione. Fino al fischio finale, il Barça attacca a testa bassa, ma il risultato non si schioda. Tre punti d’oro per il Leganes, mentre i blaugrana si ritrovano raggiunti, in vetta alla classifica, dall’Atletico, che sabatro prossimo visiterà lo Stadio Olimpico di Montjuic. Dietro di un solo punto il Real. Ed entrambe le squadre di Madrid hanno disputato una partita in meno rispetto ai catalani. CLASSIFICA LIGA

