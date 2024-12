Liga, due pareggi nei recuperi: il Valencia resta ultimo

Nella serata di mercoledì 18 dicembre hanno avuto luogo due partite di Liga , le due sfide che furono rinviate in seguito all'alluvione causata dalla DANA a Valencia . Proprio il Valencia, ospite dell'Espanyol, non è andato oltre l'1-1 nella sfida tra ultima e terz'ultima in classifica . Stesso risultato nella sfida tra Villarreal e Rayo Vallecano .

Due 1-1 in Liga: Villarreal quinto, Valencia sempre ultimo

Il Villarreal di Marcelino all'Estadio de la Ceramica pareggia per 1-1 contro il Rayo Vallecano, giocando per oltre un'ora con l'uomo in meno. A sbloccare la partita, il gol di Alvaro Garcia degli ospiti, quindi l'espulsione di Kambwala, che però non butta a terra il submarino amarillo: prima dell'intervallo, infatti, arriva il pareggio di Ayoze Perez, che sigilla il risultato sul risultato finale. Medesimo risultato a Barcellona, Espanyol e Valencia non si fanno male, e restano entrambe in zona retrocessione. Al 44esimo minuto i padroni di casa vanno in vantaggio con gol di Javi Puado, quindi il pareggio arrivato in apertura di secondo tempo arriva il pareggio, con la firma di Diego Lopez.