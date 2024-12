Jesus Navas come Del Piero al Bernabeu: cosa è successo

Jesus Navas ha chiuso la sua straordinaria carriera a 39 anni con un momento emozionante al Bernabeu in occasione di Real Madrid-Siviglia. Prima della partita, ha ricevuto un "pasillo de honor" dai giocatori avversari, accompagnato dagli applausi calorosi di tutto lo stadio. Un po' come successe a Del Piero, che nel 2008 si prese una standing ovation dai tifosi Blancos dopo una straordinaria doppietta in Champions League.